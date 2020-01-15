Ümmü Gülsüm Genç'ten kendi adına açılan sahte hesaplarla ilgili açıklama
Atv ekranlarının fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Türk halkının gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm Genç, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi. Sadece İnstagram hesabı olduğunu belirten Ümmü Gülsüm, Twitter üzerinden yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını ifade etti.
Türk halkının gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm Genç, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi. "ummuglsmgnc" kullanıcı adı ile Instagram hesabı bulunan Genç, Instagram üzerinden yayınladığı mesajında, "Bu benim tek sosyal medya hesabımdır. Lütfen adıma açılmış başka sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara itibar etmeyiniz… twitter da paylaşım yapan hesap bana ait değildir!!!" ifadelerini kullandı.
TWITTER'DA ADINA HESAP AÇTILAR
Twitter'da Ümmü Gülsüm Genç adına sahte hesap açıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ÜMMÜ GÜLSÜM İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞTU
atv ekranlarından yayınlanan "Kim Milyoner Olma İster?" yarışmasına cumartesi akşamı konuk olan Ümmü Gülsüm Genç, azmiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi konuşma engelli Ümmü Gülsüm, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile yazışarak anlaşmıştı. Daha sonra Başkan Erdoğan da, Instagram hesabı üzerinden Ümmü Gülsüm Genç ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
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