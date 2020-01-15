CHP'li eski Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat'ın yeğenleri trafikte kurşun yağdırdı
CHP’li Tunceli Hozat eski Belediye Başkanı Celaleddin Polat'ın yeğenleri terör estirdi. TEM’de makas atarken Ertuğ Ertuğrul kontrolündeki otomobile çarpan magandalar daha sonra kaçmaya çalıştı. İki sürücü arasında çıkan tartışma sonrası ise CHP’li Başkanın yeğenleri silahlarını çıkararak peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Olay saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre iş adamı Taner Ertuğrul'un oğlu Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı.
ATEŞ AÇIP KAÇTILAR
Sürücü Ertuğ Ertuğrul aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tekrar tartışma başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. CHP'li eski Belediye Başkanın yeğenleri peş peşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
POLİS EKİPLERİ 14 KURŞUN BULDU
TEM otoyolunda saat 11.45 sıralarında yaşanan olayda, bir araç ile yolda ilerleyen magandalar, aracıyla ilerleyen Ertuğ Ertuğrul adlı kişiyle tartışarak araca makas atıp çarptılar. Magandalar daha sonra aracı sıkıştırıp durdurdular ve sürücüye art arda silahla ateş ettiler. Sürücü Ertuğ Ertuğrul yaralanırken, kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtuldu, uzun süre olayın şokunu atlatamadı.
Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu, aracın camları tuzla buz oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahısları yakalandığı belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ataşehir'de dün 2 sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sürücü bıçakla yaralandı. Bir saldırgan da silahla araca ateş etti. Olayla ilgili olarak aracın içinde bulunan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ezgi A. serbest bırakılırken, Medet A. ile Tolga B. adliyeye sevk edildi.
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