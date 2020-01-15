15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adıyaman'da kızların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
KIZLARIN KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

’da, kalabalık bir kız grubu, sokak ortasında bir kızı öldüresiye dövdü. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kalabalık kız grubu, daha sonra sokak ortasında tehditler savurarak olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kızlarla ilgili çalışma başlattı.

Olay Hocaömer Mahallesi, Hocaömer Camii yanında meydana geldi. Bilinmeyen nedenlerden dolayı iki genç kız arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kavga eden kızlardan birinin arkadaşları da kavgaya dahil oldu.

Kalabalık kız grubu, kavga ettikleri kızı sokak ortasında defalarca döverken vatandaşları da ayırmamaları için uzaklaştırdı. Vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen kalabalık kız grubu dövdükleri kızı bıraktı. Kaldırımda kendisine gelmeye çalışan kıza, bu defa grup içerisinde bir başka kız hızla gelerek saldırdı.

Adıyaman'da kızların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı ADIYAMAN'DA KIZLARIN KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Aynı sokakta defalarca saldırıya uğrayan kızı, vatandaşlar alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kalabalık kız grubu daha sonra sokak ortasında tehditler savurarak olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kızlarla ilgili çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN