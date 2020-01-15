Son dakika: Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, otobüsün altında kalan bazı kişilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
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