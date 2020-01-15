15 Ocak 2020, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat | 15 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve , akşam saatlerinde ve çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Ocak 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve , akşam saatlerinde ve çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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