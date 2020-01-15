Sağlık Bakanlığı'ndan grip vakalarına ilişkin önemli açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan, grip vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı, grip vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Mevsimsel grip her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet veren, özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalıktır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı olarak her yıl grip mevsiminde bu konuyla ilgili düzenli açıklamalar ve uyarılar yapmaktayız.
"İKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada her yıl 290 bin ila 650 bin arasında influenza ilişkili ölüm görüldüğünü rapor etmektedir. Hastalık özellikle gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş ve üzeri kişilerde, kronik hastalığı (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, metabolik veya hematolojik) olanlarda ve immün yetmezliği olanlarda ağır seyretmektedir. Ölümle sonuçlanan her vakada olduğu gibi; İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır.
"VAKA SAYILARINDA OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK"
Grip Bilim Kurulu, son olarak 8 Ocak tarihinde toplanarak raporunu hazırlamıştır. Buna göre, bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Öte yandan, 2009'da küresel bir salgın yapmış olan influenza A (H1N1) virüsü artık "domuz gribi" olarak tanımlanmamaktadır ve insanlarda normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır.
Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Hekimin gerekli gördüğü durumlarda antiviral ilaçlar tedavide etkilidir. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan antiviral tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir. Antibiyotik tedavisinin ise gripte yeri yoktur.
"İLAÇ STOĞU YETERLİ"
İlaç Takip Sistemi (İTS) rakamlarına göre grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalardaki sayılarına bakıldığında; şurup formunda 235 bin kutu; tablet formunda ise 790 bin kutu ilaç mevcuttur. Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı depolarındaki 600 bin kutu ilaç ile beraber toplam 1 milyon 625 bin kutu ilaç bulunmaktadır.
1 MİLYON KUTU ŞURUP PİYASAYA SÜRÜLECEK
Üretici firmayla yapılan görüşmeler sonucu Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere tüm hastalarımıza yetecek miktarda ilaç mevcuttur. Firmaların ilaç tedariki kesintisiz olarak devam etmektedir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den önemli uyarı!
- Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!
- Garip filminin Fatoş'u son haliyle olay oldu
- Kayıp Gülistan’ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Çekiciden düşen yaşlı kadın o anları anlattı
- İstanbul'da 4 katlı binada yangın!
- Kaplumbağanın karnından çıktı! Akıllara durgunluk veren olay...
- Kalbi 100 dakika durdurularak ameliyat edildi
- Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili şoke eden detaylar!
- 17 kilo altın çalınmıştı! Flaş gelişme
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
- Ramo dizisi oyuncuları kimdir? Ramo konusu nedir? Ramo dizisi nerede çekiliyor?
- Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!
- E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
- Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
- Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı geldi mi? Şeniz konaktan kovuldu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu!
- Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?