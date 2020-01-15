15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İntihar etmek isteyen şahsı için Müge Anlı ve Esra Erol olay yerine koştu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2020
İNTİHAR ETMEK İSTEYEN ŞAHSI İÇİN MÜGE ANLI VE ESRA EROL OLAY YERİNE KOŞTU!

’de eşinden ayrılan ve çocuğunu göremediğini iddia eden bir şahıs etmek için yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Yakında bulunan Atv stüdyosunda program yapan ünlü sunucular ve , intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi. Şahsı megafonla ikna etmeye çalışan Müge Anlı çabaları işe yaramayınca yangın merdiveniyle itfaiye sepetiyle şahsın yanına kadar çıktı.

'de Yenibosna da bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Ömer Karamahmut isimli şahıs eşinden ayrıldığını ve çocuğunu göremediğini iddia ederek etmek istedi. Şahsı direkte gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

MÜGE ANLI VE ESRA EROL DA OLAY YERİNE GELDİ

Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, olay yerinin yakınında bulunan Atv stüdyosunda program yapan ünlü sunucular ve da intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi. Anlı, şahısla ilk etapta megafon yardımıyla konuşmaya ve ikna etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Daha sonra itfaiye sepetine binen Müge Anlı, merdiven yardımıyla şahsın yakınına giderek bir süre konuştu ve kendisine yardım edeceğini ve programına çıkaracağının sözünü verdi.

YANGIN MERDİVENİYLE YAKININA ÇIKTI

Ancak şahıs yine ikna olmayarak bir süre daha direkte kaldı. Bu sırada Esra Erol da megafonla şahsı ikna etmeye çalıştı ancak bu da fayda etmedi. Daha sonra müzakereci Polis de şahısla uzun süre konuşarak şahsı ikna etti ve bulunduğu yerden aşağıya indirdi.

Aşağıya indirilen Karamahmut sağlık kontrolü yapılmak üzere olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN