İntihar etmek isteyen şahsı için Müge Anlı ve Esra Erol olay yerine koştu!
İstanbul Bahçelievler’de eşinden ayrılan ve çocuğunu göremediğini iddia eden bir şahıs intihar etmek için yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Yakında bulunan Atv stüdyosunda program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol, intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi. Şahsı megafonla ikna etmeye çalışan Müge Anlı çabaları işe yaramayınca yangın merdiveniyle itfaiye sepetiyle şahsın yanına kadar çıktı.
Bahçelievler'de Yenibosna da bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Ömer Karamahmut isimli şahıs eşinden ayrıldığını ve çocuğunu göremediğini iddia ederek intihar etmek istedi. Şahsı direkte gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.
MÜGE ANLI VE ESRA EROL DA OLAY YERİNE GELDİ
Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, olay yerinin yakınında bulunan Atv stüdyosunda program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi. Anlı, şahısla ilk etapta megafon yardımıyla konuşmaya ve ikna etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Daha sonra itfaiye sepetine binen Müge Anlı, merdiven yardımıyla şahsın yakınına giderek bir süre konuştu ve kendisine yardım edeceğini ve programına çıkaracağının sözünü verdi.
YANGIN MERDİVENİYLE YAKININA ÇIKTI
Ancak şahıs yine ikna olmayarak bir süre daha direkte kaldı. Bu sırada Esra Erol da megafonla şahsı ikna etmeye çalıştı ancak bu da fayda etmedi. Daha sonra müzakereci Polis de şahısla uzun süre konuşarak şahsı ikna etti ve bulunduğu yerden aşağıya indirdi.
Aşağıya indirilen Karamahmut sağlık kontrolü yapılmak üzere olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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