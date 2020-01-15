Antalya'da kuyumcudan 17 kilo altın çalınmıştı! 8 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir kuyumcudan çalınan 17 kilogram altınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği öne sürülen 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 avro, 2 bin 190 lira ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 8 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesindeki kuyumcudan 29 Aralık 2019'da yaklaşık 17 kilogram altının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin halk otobüsüne binerek Manavgat'tan Antalya kent merkezine geldiklerini belirledi. Çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3'ü Ukrayna, ikisi Moldova uyruklu 8 şüpheliyi Kemer ilçesinde yakaladı.
DUVARI YIKMIŞLAR
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği öne sürülen 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 avro, 2 bin 190 lira ele geçirildi. Yukarıpazarcı Mahallesi'ndeki dükkanının bulunduğu apartmanın yan tarafındaki pasajdan bodruma girilip, vitrinin kasasının olduğu bölümdeki duvar yıkılarak altınlar alınmıştı.
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