Denizli’de aç kalan tilki şehre indi
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Denizli’de yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki kent merkezinde bir parka indi. O anlarda ise hayvanı fark eden bir vatandaş cep telefonunun kamerası ile tilkiyi anbean çekerek o anları kaydetti.
Denizli'de bir süre önce yüksek kesimlerde kent merkezine yakın noktalarda, kar yağışının ardından dağlık alanlar karla kaplandı.
Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Adalet Parkı'na inen tilki, çevrede yiyecek bulmaya çalıştı. Tilki, bir süre parkta çalıların aralarına baksa da bir şey bulamayınca kaçarak çevreden uzaklaştı.
O anlarda ise hayvanı fark eden bir vatandaş cep telefonunun kamerası ile tilkiyi anbean çekerek o anları kaydetti.
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