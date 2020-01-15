Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı
Küçükçekmece'de evinin önünde uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen kişileri uyaran bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Başından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Boyabat sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta uyuşturucu satışı yapan bir grup genci gören Hüsamettin T. müdahale ederek grubu oradan uzaklaştırdı. Bir müddet sonra daha kalabalık ve bıçaklı olarak dönen grup Hüsamettin T.'ye saldırdı. Bu arada Hüsamettin T.'nin polis memuru olan oğlu babasının darp edildiğini görünce havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Hüsamettin T. başından yaralanırken saldırganlardan bir kişi de seken kurşunlarla ayağından yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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