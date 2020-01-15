Acı tesadüf! İhbara giden sağlık ekibi şoke oldu
Silivri’de tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık personeli, kanlar içinde yerde yatan yaralının kayınpederi olduğunu görünce şoke oldu. Sağlık personeli uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, sabah saatlerinde Silivri Sanayi sitesi Akpınar sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret B. (64) isimli şahıs, çatı onarımı için bir iş yerinin çatısına çıktı. Bastığı zeminin kırılması üzerine yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personelinden bir personel yerde kanlar içinde yatan adamın kayınpederi olduğunu görünce şoke oldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adamın hayatının kaybettiği belirlendi. Uzun süre gözyaşı döken sağlık personeli, kayınpederinin tabutunu kendi elleriyle cenaze aracına koydu. Cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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