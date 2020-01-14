Özel kreşte korkunç ihmal! Minik Mukaddes yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Hakkari'de yaşayan Recep Akar, 6 yaşındaki kızı Cevahir Mukaddes Akar'ın gittiği özel kreşte yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu iki aydır hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
Hakkari'de özel bir kreşe giden kızı Cevahir Mukaddes Akar'ın 12 Kasım Salı günü yediği yemeğin soluk borusuna kaçtığını ifade eden Recep Akar adlı vatandaş, kreşte sorumlu öğretmenin ihmali nedeniyle kızının 2 aydır yaşam mücadelesi verdiğini iddia etti. Kızının soluk borusuna kaçan yemeği çıkarmak için mücadele ettiği sırada öğretmenin cep telefonu ile konuştuğunu ve durumun farkına varamadığını öne süren baba Akar, kızının saniyelerce çırpındığını ve durumu arkadaşlarının fark ettiğini kaydetti.
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