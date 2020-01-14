Tarlasında bulup, banka kasasında sakladığı 'gök taşı', müzede sergilenecek
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz’ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulup, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk 'gök taşı', Çorum Müzesi’nde sergilenecek. Müzede, 1 ay süreyle gecici olarak sergilenecek taşı, görmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Yılmaz, "Taşa, talepler geliyor. En son Rusya’dan 68 bin Dolar teklif edildi. 15 Ocak itibariyle gök taşı 1 ay süreyle müzede sergilenecek. Ardından taşı geri alıp, bankada muhafaza edeceğiz” dedi.
Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, 28 Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Yılmaz, çok ağır olması nedeniyle taşı, yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, bulunduğu yerden alarak evine getirdi.
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