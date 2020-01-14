İstanbul'da yol kavgasında silahlar konuştu

İstabul'da TEM Otoyolunun Ataşehir mevkisinde trafikte tartışan iki sürücü arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü tartıştığı Ertuğ E.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahlı sürücü tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.