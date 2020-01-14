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Sakarya'da minibüs şoförü aracı kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
MİNİBÜSTE ŞOK GÖRÜNTÜ! ŞOFÖR EKRANDA...

'da minibüs şoförü, araç içi ekranından okey oynarken kameralara yansıdı. Minibüsteki yolcu, sürücünün araç kullanırken, okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı.

Kocaali ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi.

Sakarya'da minibüs şoförü aracı kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı SAKARYA'DA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ARACI KULLANIRKEN, ARAÇ İÇİ EKRANDAN OKEY OYNADI

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Minibüsteki yolcu, Adapazarı'na doğru giden sürücünün araç kullanırken, aynı anda okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.

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