Sakarya'da minibüs şoförü aracı kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Sakarya'da minibüs şoförü, araç içi ekranından okey oynarken kameralara yansıdı. Minibüsteki yolcu, sürücünün araç kullanırken, okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı.
Kocaali ile Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapılan minibüsün sürücüsü, araç içi multimedya ekranından okey oynarken görüntülendi.
CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ
Minibüsteki yolcu, Adapazarı'na doğru giden sürücünün araç kullanırken, aynı anda okey oynadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.
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