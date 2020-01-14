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Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı uyardı! "Don ve buzlanma…” (14 Ocak 2020 hava nasıl olacak?)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020
METEOROLOJİDEN UYARI! DON VE BUZLANMA…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 için hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son tahminlere göre için don ve buzlanma uyarısı yapılırken ve başta olmak üzere yurdun birçok bölümü için sabah saatlerinde sis ve pus uyarısı yapıldı. Peki, bugün İstanbul, ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte, 14 Ocak 2020 hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2020 için hava durumu raporunu açıkladı. Vatandaşlar, öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Bugün gün içerisinde çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmezken ve başta olmak üzere yurdun bölümünde sis ve pusa karşı sürücüler uyarıldı. Öte yandan için de don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

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