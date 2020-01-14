Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı uyardı! "Don ve buzlanma…” (14 Ocak 2020 hava nasıl olacak?)
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak 2020 için hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi için don ve buzlanma uyarısı yapılırken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun birçok bölümü için sabah saatlerinde sis ve pus uyarısı yapıldı. Peki, bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte, 14 Ocak 2020 hava durumu raporu…Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak 2020 için hava durumu raporunu açıkladı. Vatandaşlar, öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor.
DON VE BUZLANMA UYARISI
Bugün gün içerisinde Antalya çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmezken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun bölümünde sis ve pusa karşı sürücüler uyarıldı. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi için de don ve buzlanma uyarısı yapıldı.
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