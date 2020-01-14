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Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu , 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır tedavisi görüyordu. Recep Aktuğ, '' isimli dizinin 'Hilmi Bey'i karakterini canlandırmıştı.

dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan 65 yaşında hayatını kaybetti. Recep Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ'un sosyal medya hesabından "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun...." mesajı yayımlandı.

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