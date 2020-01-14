Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ, 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu. Recep Aktuğ, 'Aşk-ı Memnu' isimli dizinin 'Hilmi Bey'i karakterini canlandırmıştı.Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Recep Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.
Recep Aktuğ'un sosyal medya hesabından "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun...." mesajı yayımlandı.
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