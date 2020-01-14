İzmir Çiğli'de balkonda intihar! Boynuna çamaşır ipi sardı ve...
İzmir’in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., balkonda kendini çamışır ipiyle asarak, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak önce boynuna çamaşır ipi sardı, daha sonra da 3'üncü kattan atladı.
ASILI HALDE GÖREN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Şengül K.'yi balkonda asılı halde gören apartman sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Şengül K.'yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Şengül K.'yi asılı olduğu yerden indirirdi.
OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül K.'nın öldüğü belirlendi. Şengül K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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