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Son dakika: Kayıp balıkçılardan birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
KAYIP BALIKÇILARDAN BİRİSİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Son dakika haberine göre; Kilyos açıklarında Rus bayraklı " 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden birisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika haberine göre; Kilyos açıklarında Rus bayraklı " 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden birisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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