Son dakika: Kayıp balıkçılardan birisinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Son dakika haberine göre; Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden birisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Son dakika haberine göre; Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden birisinin cansız bedenine ulaşıldı.
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