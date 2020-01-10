10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.01.2020

Son dakika: Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! İşte ilk görüntüler...

Son dakika haberi... Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca gemi kazasından ilk görüntüler de geldi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Ayrıca gemi kazasından ilk görüntüler de geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte gemi kazasından ilk görüntü
İşte gemi kazasından ilk görüntü
Son dakika: Karadeniz'de gemi kazası! Görgü tanığı telsiz konuşmalarını anlattı!
Son dakika: Karadeniz'de gemi kazası! Görgü tanığı telsiz konuşmalarını anlattı!
Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı
Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı
İran'dan düşen Ukrayna uçağıyla ilgili flaş açıklama
İran'dan düşen Ukrayna uçağıyla ilgili flaş açıklama
Bir açıklama da İngiltere'den! Bulgular var
Bir açıklama da İngiltere'den! "Bulgular var"
Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı
Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı
Darbeci Hafter'den ateşkes açıklaması
Darbeci Hafter'den ateşkes açıklaması
Bakan Albayrak özçekim yaparak kutladı
Bakan Albayrak özçekim yaparak kutladı
Ankaralılar isyan etmişti! Mansur Yavaş itiraf etti
Ankaralılar isyan etmişti! Mansur Yavaş itiraf etti
İstanbul Silivri’de 3 gündür su yok!
İstanbul Silivri’de 3 gündür su yok!
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
AK Partili Mahir Ünal'dan Fatih Portakal'a sert tepki
AK Partili Mahir Ünal'dan Fatih Portakal'a sert tepki
Daha Fazla Video Göster