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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
İSTANBUL'DA KRİTİK OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberine göe; 'da helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ''torbacı'' olarak tabir edilen satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var SON DAKİKA: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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