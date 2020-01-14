Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Son dakika haberine göe; İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.
ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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