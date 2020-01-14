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Niğde'de iki katlı evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
KORKUNÇ OLAY! İKİSİ ÇOCUK 4 KİŞİ ÖLDÜ

'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay hakkında konuşan Ulukışla Kaymakamı , "Yangının, emin olmamakla birlikte aşağıdaki mangaldan çıktığı, oradan kapıya sirayet ettiği ve bütün evi sardığı yönünde bilgi mevcut. kapıda çıktığı için vatandaşlar da dışarı çıkamamış" dedi.

İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki 'a (54) ait iki katlı evin girişinde mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu çıktı.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Murat Subaşı (50), Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde'de iki katlı evde yangın: 4 ölü, 3 yaralı NİĞDE'DE İKİ KATLI EVDE YANGIN: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

BİR KİŞİ PENCEREDEN ATLAYARAK KUTULDU

Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

"YANGIN KAPIDA ÇIKTIĞI İÇİN DIŞARI ÇIKAMAMIŞLAR"

Ulukışla Kaymakamı , gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.

Yangının çıktığı andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini anlatan Şahin, "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere göre evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmış. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine de Şahin, "Yangının, emin olmamakla birlikte aşağıdaki mangaldan çıktığı, oradan kapıya sirayet ettiği ve bütün evi sardığı yönünde bilgi mevcut. Yangın kapıda çıktığı için vatandaşlar da dışarı çıkamamış. Barbekü herhalde, akşam yemeğinde kullanılmış. İlk bilgilerimiz bu yönde. İlgili arkadaşların raporu doğrultusunda kesinleşir." ifadelerini kullandı.


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