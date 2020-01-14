Osmaniye'de yaşlı adamın uyurken kaçırdığı idrar hayatına mal oldu
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 90 yaşındaki yaşlı adam, elektrikli battaniyeye idrar kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yenice Haruniye Mahallesi Ömerler Sokak'ta ikamet eden 90 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Akan, yalnız yaşadığı evinde uyurken, kullandığı elektrikli battaniyenin prizinden yangın çıktı.
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