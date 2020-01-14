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Osmaniye'de yaşlı adamın uyurken kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
ALTINA KAÇIRDIĞI İDRAR CANINA MAL OLDU

’nin Düziçi ilçesinde 90 yaşındaki yaşlı adam, elektrikli battaniyeye idrar kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yenice Haruniye Mahallesi Ömerler Sokak'ta ikamet eden 90 yaşındaki 9 çocuk babası , yalnız yaşadığı evinde uyurken, kullandığı elektrikli battaniyenin prizinden çıktı.

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