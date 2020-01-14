14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın kameraya yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜ

'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadın, o anda yaşadıklarını anlattı. "Kolumda kalçamda kırık var, yarın ameliyat olacağım." diyen yaşlı kadın, "Benim yaşımdan dolayı benim ameliyatım tehlikeli. Çünkü kaval kemiğim kırılmış platin koyacaklar" dedi.

'de, dün öğle saatlerinde Çiğdem Cingi, annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi, fatura ödemeye giderken, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Kalçasında ve kolunda kırıklar oluşan Leyla Çetinkal, kaldırıldığı hastanede o anda yaşadıklarını anlattı.

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın kameraya yansıdı ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN YAŞLI KADIN KAMERAYA YANSIDI

"CAMA VURDUM ARABAYI ÇEKMESİNLER DİYE"

Çetinkal, "Arabada oturuyordum ben. Şöyle bir baktım çekici yanaşmış arabanın yanına. Çekici arabayı çekecek dedim. Meğerse çekici atmış kemerini çekiyormuş arabayı. Ben cama vurdum çekmesin arabayı diye. Bir kafamı çevirdim baktım, çekici arabayı cam kadar getirmiş. Ondan sonra o geldiği zaman ben kaydım aşağıya düştüm arabanın kapısından. Beni görmediler. Ben düştüm, kağıtçı görmüş. Kağıtçı geldi çekti beni götürdü kenara çekti. Ondan sonra da insanlar geldi. Kolumda kalçamda kırık var, yarın ameliyat olacağım. Bir de benim yaşımdan dolayı benim ameliyatım tehlikeli. Çünkü kaval kemiğim kırılmış platin koyacaklar" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN