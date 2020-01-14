Son dakika: Niğde'de çıkan yangında 4 kişi öldü
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Gece saatlerinde Hacıbekirli köyündeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gele kadar alevler bütün evi sardı.
Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi, yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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