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Son dakika: Niğde'de çıkan yangında 4 kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
NİĞDE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Gece saatlerinde Hacıbekirli köyündeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gele kadar alevler bütün evi sardı.

Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi, yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Niğde'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti NİĞDE'DE ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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