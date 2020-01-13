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Son dakika: Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
ŞİŞLİ BELEDİYESİNE AİT SU TANKERİ DEVRİLDİ

Son dakika haberi... Kağıthane’de Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kağıthane İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi! Görgü tanığı o anları anlattı |Video ŞİŞLİ BELEDİYESİNE AİT SU TANKERİ DEVRİLDİ! GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI |VİDEO


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