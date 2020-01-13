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TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı! Serdar Karagöz Kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA O İSİM ATANDI

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu () Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Peki, Serdar Karagöz Kimdir? İşte Serdar Karagöz ile ilgili haberin detayları...

'den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2018'den bu yana TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Karagöz, Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

SERDAR KARAGÖZ KİMDİR?

Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

, 2018'den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

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