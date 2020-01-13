Şanlıurfa'da düğünde damadı vuran kardeşi çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Yılmaz, gözaltına alındı.

Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat Mehmet Yılmaz gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Yılmaz da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı.