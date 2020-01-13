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Şanlıurfa'da düğünde damadı vuran kardeşi çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
DAMADI VURAN KARDEŞİ ÇIKTI!

'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat 'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Yılmaz, gözaltına alındı.

Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı.

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