Şanlıurfa'da düğünde damadı vuran kardeşi çıktı
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Yılmaz, gözaltına alındı.
Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat Mehmet Yılmaz gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Yılmaz da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İddianame hazırlandı! Korkunç detaylar
- 'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı
- Müge Anlı 13 Ocak Pazartesi tek parça full izle
- Türkiye’nin beklediği kavuşma! Ayaklarına kapandı
- 1500 TL'ye mimari şaheser yaptı!
- Komandoların eğitim görüntüleri nefes kesti
- İzmir'in tarihi yıkılıyor
- Hayalet ağ katliamı!
- Eski sevgiliye 'ölüm' tuzağı
- Yumurtanın içinden çıkan şoke etti...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sınavsız personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları…
- 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!
- Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?
- Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!
- EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
- Milliler finale yükseldi!
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?