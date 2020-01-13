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Dilara'yı öldüren eski kocası 1 ay boyunca cesedi saklamış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
DEHŞET! 1 AY CESEDİ SAKLAMIŞ!

'nın Korkuteli ilçesinde, kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı ve toprağa gömülü halde bulunan 'ı (23) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu bulunan eski eşi 'ın (25) yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi avukatı , raporundaki ölüm tarihinin iddialarını doğruladıklarını belirtti. Sanık avukatı ise raporun savunmalarını desteklediğini ve cesedin yaklaşık 1 ay boyunca başka bir yerde saklandığın, bulunmasından 3 gün önce gömüldüğünü ileri sürdü.

Korkuteli'de oturan 'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018'de, Gülova'daki tarlada gömülü halde cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı Kandak'ın çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının da iple bağlı olduğu belirlendi. Otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi 'a ait olduğu ortaya çıktı. Yorulmaz, gözaltına alındı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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