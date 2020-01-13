Dilara'yı öldüren eski kocası 1 ay boyunca cesedi saklamış
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı ve toprağa gömülü halde bulunan Dilara Kandak'ı (23) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu bulunan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi avukatı Fatih Yavaşlar, adli tıp raporundaki ölüm tarihinin iddialarını doğruladıklarını belirtti. Sanık avukatı Nihan Kanat ise raporun savunmalarını desteklediğini ve cesedin yaklaşık 1 ay boyunca başka bir yerde saklandığın, bulunmasından 3 gün önce gömüldüğünü ileri sürdü.
Korkuteli'de oturan Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018'de, Gülova'daki tarlada gömülü halde cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı Kandak'ın çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının da iple bağlı olduğu belirlendi. Otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Yorulmaz, gözaltına alındı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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