13 Ocak 2020, Pazartesi
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Buz tutan yolda düşen öğretmene ulaşmak için ekipler seferber oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
YARALANAN ÖĞRETMENE ULAŞMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

'in Pervari ilçesinde görev yapan 27 yaşındaki öğretmen Abuzer Çalış, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda yürürken dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı. Öğretmene ulaşabilmek için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyündeki Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni Abuzer Çalış, okul çıkışı evinine gittiği sırada kar yağışı nedeniyle yolda oluşan buzlanmadan etkilenerek, dengesini kaybedip yere düştü.

Çalış'ın düştüğü bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, yardım talep ettikleri karla mücadele ekiplerinin yaptığı yol açma çalışmasıyla ulaştı.

Çalış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çalış'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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