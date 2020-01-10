10 Ocak 2020, Cuma
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Son dakika: Başakşehir'de korkutan yangın! Okul tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
İSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN! OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; 'de bir iş yerinde çıkan nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

ALEVLER SARDI

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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