Son dakika: Başakşehir'de korkutan yangın! Okul tahliye edildi
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Başakşehir'de bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.
ALEVLER SARDI
Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
OKUL TAHLİYE EDİLDİ
Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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