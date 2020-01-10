Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
Son dakika haberi... Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.40 sıralarında Aksaray- Aratol Mahallesi yolunda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, savrulan minibüs de şarampole devrildi.
Kazada her iki araçtan 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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