10 Ocak 2020, Cuma
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Ankara'da dolmuş şoförüne sokak ortasında silahlı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
ANKARA'DA KANLI İNFAZ!

'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında dolmuş şoförlüğü yapan , otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 'nun yönetimindeki 06 RK 490 plakalı otomobile seyir halindeyken henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçtan ateş açıldı.

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