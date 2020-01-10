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Paylaştığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi aranıyor.

'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı.

Köpeği astığı anları da kameraya çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvanseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Görüntüler sosyal medyayı ayağı kaldırdı! Köpeği diri diri astı |Video GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞI KALDIRDI! KÖPEĞİ DİRİ DİRİ ASTI |VİDEO

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