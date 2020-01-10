10 Ocak 2020, Cuma
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Marketlerde yeni dönem başlıyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020
MARKETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Marketlerde yeni dönem başlıyor! 'deki bazı marketler yeni bir uygulamaya gidiyor. Raflardaki pahalı ve değerli ürünler artık alarm takılıp veya şeffaf bir kutu içerisinde satılacak.

'deki bazı marketler artan hırsızlık olaylarına karşı yeni bir uygulamaya gitti. Bundan sonra bazı ürünler (Bebek bezi, jilet, prezervatif, pahalı çikolatalar) artık alarm takılıp satılacak.


İşte alarm sistemi takılan bebek mamaları:


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı , "Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Marketler bu şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak. Bu uygulamanın marketlere maliyeti yok. Kutuların ebadı küçük ve bu kutular kasada sökülecek. " dedi.

VATANDAŞIN RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUR!
Bu uygulamanın vatandaşa büyük vakit kaybı yaratacağını belirten Ağaoğlu, "Bu uygulama ile birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur."dedi.

Milliyet

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