Görüntüler sosyal medyayı ayağı kaldırdı! Köpeği diri diri astı |Video

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği iple ağaca asarak telef etti. Bu vahşeti kameraya kaydeden zanlı, görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Emniyet görüntüleri ihbar kabul edip harekete geçti. Bu vahşeti yapan kişi ya da kişiler her yerde aranıyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı.

Köpeği astığı anları da kameraya çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvanseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.