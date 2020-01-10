10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Kartal'da gecekondu yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
KARTAL'DA GECEKONDU YANGINI

'nde bulunan iki katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay saat 07.10 sıralarında Kartal Taşlı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kömürlük olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İstanbul Kartal'da gecekondu yangını İSTANBUL KARTAL'DA GECEKONDU YANGINI

Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı sokak üzerinde bekledi. Bir mahalle sakini, "İki kişi ısınmak için girmiş çatıya. Orada odun ve talaş vardı,yakmışlar. Çatı katında kalan yok ama alt katlarda yaşayanlar var. Yangın sebebiyle bina boşaltıldı. Ölü ya da yaralı yok." şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN