Son dakika: Denizli'de korkutan deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Denizli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.7 kilometre altında saat 07.52'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (9 OCAK 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.01.09 07:52:59 37.8878 29.5953 8.7 -.- 3.6 3.7 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
2020.01.09 07:40:07 38.5905 30.1438 16.2 -.- 1.7 -.- CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
2020.01.09 07:12:55 38.5438 44.0138 9.9 -.- 1.6 -.- KASIKARA-OZALP (VAN)
2020.01.09 06:51:40 37.2595 36.2990 5.0 -.- 1.6 -.- OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE)
2020.01.09 05:56:57 38.0090 42.9063 6.5 -.- 2.0 -.- KORULU-CATAK (VAN)
2020.01.09 04:56:45 38.8178 27.0487 10.2 -.- 1.5 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)
2020.01.09 04:55:28 39.0572 40.2985 4.9 -.- 1.8 -.- ARICILAR-(BINGOL)
2020.01.09 04:23:00 40.7792 32.3963 5.0 -.- 1.1 -.- BESKONAK-GEREDE (BOLU)
2020.01.09 04:17:56 35.7810 28.1763 6.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ
2020.01.09 04:12:14 39.6592 32.9392 16.5 -.- 1.4 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA)
2020.01.09 04:08:32 37.7758 29.1683 5.0 -.- 2.0 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
2020.01.09 03:46:23 39.6692 32.9633 6.6 -.- 2.2 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA)
2020.01.09 03:33:46 39.4978 28.8507 14.2 -.- 1.6 -.- KARAGOZ-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2020.01.09 03:03:06 39.7125 41.0465 6.4 -.- 1.7 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM)
2020.01.09 02:54:03 37.8312 29.2775 7.9 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
2020.01.09 01:25:43 38.7122 33.6090 1.9 -.- 1.8 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2020.01.09 01:15:24 37.3022 26.9888 8.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
2020.01.09 01:00:06 38.7930 42.4362 5.4 -.- 1.7 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS)
2020.01.09 00:52:22 38.8342 42.3993 13.0 -.- 2.3 -.- SEYRANTEPE-AHLAT (BITLIS)
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