09 Ocak 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için uyarı geldi | 9 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI!

9 Ocak 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, 'nun güneyi, kıyı kesimleri ve çevreleri ile , Kocaeli ve 'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Ocak 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, 'nun güneyi, kıyı kesimleri ve çevreleri ile , Kocaeli ve 'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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