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Kapadokya beyaza büründü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
KAPADOKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi 'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Peribacalarına yönelik gece aydınlatmalarının yapıldığı alanlarda ortaya güzel görüntüler çıkarken, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hatıra fotoğrafı çektirerek kar topu oynadı.

Yer yer sisin etkili olduğu bölgede sıcaklık hissedilir derece düştü.

Öte yandan, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turlarının mevsim koşulları nedeniyle yarın için iptal edildiği öğrenildi.

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