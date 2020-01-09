Kocaeli’de kaçak cep telefonu operasyonu
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Gelen son dakika haberi...Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, V.K.'ye ait evde yapılan aramada gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi. Polis, 58 cep telefonuna el koydu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başiskele ilçesinde yaşayan V.K.'nin evinde arama yaptı.
EL KOYULDU
Polis, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 58 cep telefonuna el koydu. V.K. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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