İstanbul'da tarihi eser operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde evinde çalıntı tarihi eserlerle yakalanan bir kişinin yine çok sayıda tarihi eseri, yasa dışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 8 Ocak'ta Şişli'de 3 adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.E.G. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1134 parça tarihi eser bulundu.
Ele geçirilenler arasında, MÖ. 2 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen eserler, Meryem Ana, çocuk İsa ve havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Osmanlı, Anadolu medeniyetleri ve Ermeni eserleri ile kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordürler de yer alıyor.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 78 doktor ayırdı!
- Öğrencisini yerden yere vurdu
- İstanbul'da dehşet! Kurşun yağdırdı
- Adana'da çığ altında kalmıştı! Acı haber geldi
- Kaçak cep telefonu operasyonu
- Dev timsah bilim kadınını yedi!
- e-Devlet şifresi nereden alınır, nasıl yenilenir?
- Şaşkınlıkla öylece izlediler! Yumruklar konuştu
- İstanbul'dan korkutan görüntü
- "Askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!