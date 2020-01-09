09 Ocak 2020, Perşembe
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İstanbul'da tarihi eser operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1134 parça ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde evinde çalıntı tarihi eserlerle yakalanan bir kişinin yine çok sayıda tarihi eseri, yasa dışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 8 Ocak'ta Şişli'de 3 adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.E.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1134 parça bulundu.

Ele geçirilenler arasında, MÖ. 2 binli yıllara ait olduğu tahmin edilen eserler, , çocuk İsa ve havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Osmanlı, Anadolu medeniyetleri ve Ermeni eserleri ile kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordürler de yer alıyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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