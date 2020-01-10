10 Ocak 2020, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

10 Ocak 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve kıyıları ile çevrelerinin yağmurlu, 'in iç kesimleri ile ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu plan yapanlar içinse Meteoroloji'den uyarı geldi. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Ocak 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve kıyıları ile çevrelerinin yağmurlu, 'in iç kesimleri ile ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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