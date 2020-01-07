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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul trafiğinde son durum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Son dakika haberine göre; Yola çıkacaklar dikkat! 'da etkili olan sağanak ve fırtına trafiği de vurdu. Sabah saat 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

'daki olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde; ve 'nde yoğunluk hakim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar 'den itibaren yoğun şekilde devam ederken ortalama hız 15 km/s olarak gözüküyor. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de 'den itibaren yoğun şekilde sürüyor. Ortalama hız 20 km/s civarında. Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'ya geçişlerde araç arızası trafik yoğunluğunu artırıyor.

'nda ise Avcılar sahil yolu, E-5, TEM bağlantısı, Metris Kavşağı'nda trafik yoğun bir şekilde seyrediyor.

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