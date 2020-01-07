Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberine göre; Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına trafiği de vurdu. Sabah saat 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.
İstanbul'daki olumsuz hava şartları trafiği de etkiledi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.
Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk hakim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar Göztepe'den itibaren yoğun şekilde devam ederken ortalama hız 15 km/s olarak gözüküyor. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir'den itibaren yoğun şekilde sürüyor. Ortalama hız 20 km/s civarında. Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'ya geçişlerde araç arızası trafik yoğunluğunu artırıyor.
Avrupa Yakası'nda ise Avcılar sahil yolu, E-5, Esenyurt TEM bağlantısı, Metris Kavşağı'nda trafik yoğun bir şekilde seyrediyor.
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