07 Ocak 2020, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı | 7 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020
METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI GELDİ!

7 Ocak 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı Karadeniz, ’nun batısı, Gaziantep, , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Ocak 2020 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı Karadeniz, 'nun batısı, Gaziantep, , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, , , , , , , Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları ile 'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.

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