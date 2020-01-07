CHP'li Ekrem İmamoğlu hizmeti unuttu! İstanbulluyu bitirdi...
CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmeti unutup zam yaparak göreve başladı. Uzmanları belediyeden gönderdi, metrobüs plansızlıktan çileye dönüştü. Etkili olan sağanak nedeniyle trafiğin felç olduğu İstanbul'da vatandaşlar isyan etti.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki belediye kurumları vatandaşa hizmet yerine çile çektirmeye devam ediyor. İmamoğlu ilk iş olarak vatandaşın temel ihtiyaç malzemelerine ve ulaşım hizmetlerine zam yaptı. Belediye de uzmanlaşmış birçok görevlinin işine SMS'le son veren İmamoğlu, parti yandaşlarını kurumlara doldurdu. Yanlış planlama uzmanlık isteyen alanlardan birisi olan metrobüste de kendini gösterdi.
Metrobüs hattında önce otobüs sayısını çoğaltarak sorunu çözeceklerini sandılar. Ancak bu yanlış planlamadan dolayı metrobüs yolunda trafik oluşmaya başladı. Hem otobüsün içinde hem durakta vatandaş perişan oldu. Planlamayı yanlış yapan belediye yönetimi bu kez otobüs sayısını azalttı, yine vatandaşı perişan etti. İstanbullu, azalan seferler nedeniyle saatlerce durakta bekledi.
OTOBÜSLER YOLDA KALDI
Gazetemizi arayan pek çok vatandaş metrobüs çilesine çözüm beklediğini söylerken, akıllara yine Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri geldi. İmamoğlu'nun İstanbul'un trafik sorunu bitecek söylemlerinin, diğer vaatleri gibi yine sözde kaldığı görüldü. Daha iyi metrobüslerle hizmet vereceklerini söyleyen İmamoğlu bu sözünü de unuttu. Üstelik şuanki metrobüsler bakımsızlıktan sık sık arızalanmaya başladı.
CHP'li İmamoğlu, "Trafiği bitireceğiz" dedi. Ancak İstanbullu'yu bitirdi! Metrobüs kuyruğundan bıkan vatandaş isyan etti. Belediyeye tepki gösterdi:
Durakta 25 dakika metrobüs bekledim. Dondum.
"Zam yok" dedi zam yaptı. Trafik vaadi de boş çıktı.
iBB yüzünden her gün derslere geç kalıyorum.
Ekrem bey gelsin bir gün de kendisi beklesin
BİNMEK İÇİN SAVAŞ VERİYORUZ
Twitter;
*İnsanlar işlerine okullarına gitmek için savaş veriyor. 'Trafik sorununu bitireceğiz' diyen İBB Başkanı İmamoğlu'nu metrobüse davet ediyorum.
*Artık metrobüste bile trafik yaşanıyor. Üstelik arıza durumunda veya olası bir durak lamada ne bir bilgilendirme geçiliyor ne de bir açıklama. Olduğunuz yerde ne olduğunu bile bilmeden öylece bekliyorsunuz.
*Metrobüs duraklarını gösteren ekranlar sürekli kapalı ya da yanlış güzergahı gösteriyor. İnsanlar zaten tıklım tıklım doluşuyor, dışarıyı bile göremiyor. Bir de ekranlar mağduru oluyoruz.
*Birçok kişinin çocuğunun okul kartını kullandığını görüyorum. Güvenlikler niçin var sadece kulübede oturmak için mi?
*Saat 09.34'te metrobüs beklemeye başladım, 09.53'te ancak binebildim.
*Metrobüs yetkililerinin aldıkları maaşlar helal mi haram mı diye düşünmeleri gerekiyor. Bunca insanı hayvan taşır gibi taşıyorsunuz. Her gün insanlar birbirini yiyor metrobüslerde.
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