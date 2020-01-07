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Son dakika: Kütahya'da eğitime kar engeli | 8 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi mi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
VALİLİK AÇIKLADI! O İLİMİZDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kütahya kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik yaptığı açıklamada; "8 Ocak Çarşamba bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 8 Ocak Çarşamba bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

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