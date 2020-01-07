Akrabalarını yaralayan şahsa benzetti 17 yaşındaki genci öldürdü
Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre T. M., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen M. ile Randolp W. M. çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre T. M., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre T. M., ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen 22 yaşındaki Akın K. tarafından bıçaklandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Akın K.'nın, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre T. K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SUÇ KAYDI ÇIKTI
Olayın ardından kaçan Akın K., kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Akın K.'nın 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.
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