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Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan 'ya giden Zafer Çağlayaner'in kullandığı 44 AAB 970 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var KAYSERİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

15 KİŞİ YARALANDI

Hafif yaralanan 15 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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