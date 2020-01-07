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Son dakika: Diyarbakır'da 3.2 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020
DİYARBAKIR'DA KORKUTAN DEPREM

'ın merkez Sur ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 7.36 kilometre derinliğinde yaşanan deprem saat 14.50'de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sur ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.50'de meydana geldi. Yerin 7.36 kilometre derinliğinde yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

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